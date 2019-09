Primus Classic – Edward Theuns bedankt zijn team met zege na mindere periode

Edward Theuns boekte zaterdag in de Primus Classic zijn eerste zege sinds 15 oktober 2017, toen hij de slotetappe won van de Ronde van Turkije. “Eindelijk boek ik nog eens een overwinning. Het was al een poosje geleden. Twee jaar zelfs. Dit maakt veel goed”, reageerde de 28-jarige Gentenaar. “Dit is de bevestiging van mijn vormpeil van de jongste weken. Ik reed een sterke BinckBank Tour, in de Vuelta was ik goed, maar vond ik niet echt mijn parcours. Vrijdag in het Kampioenschap van Vlaanderen was ik niet super. Hier had ik net dezelfde gevoel, maar win ik toch.”

In volle finale trok Jasper Stuyven in de aanval. Edward Theuns repte zich naar zijn teamgenoot en liet hem op drie kilometer van de finish in de steek. Het begin van een knappe solo. “Jasper reed op kop. Samen met Mads Pedersen stopte ik achter hem af. Tot onze Deen in mijn oortje schreeuwde dat ik vol moest doorgaan omdat er een kloofje gevallen was achter ons. Dat deed ik dan ook. Zo kwam ik bij Stuyven en gaven we samen het volle pond. Tot Stuyven zei dat ik alleen moest gaan omdat hij leeg gereden was. Jasper deed nog een laatste beurt op kop en dan was het aan mij. Ik denk niet dat ik ooit zo verkrampt over de eindmeet ben gereden. Het had wel een positief resultaat.”

Veel voorsprong kreeg Theuns nooit. “In de laatste rechte lijn stond de wind bovendien pal op kop. Dat maakte het nog lastiger. Ik reed alles uit mijn lijf, maar voelde dat de grote groep alsmaar dichter kwam. Eens over de meet viel er een pak van mijn schouders. Ik wou immers zo graag nog eens een overwinning. Dit is mijn manier om het team te bedanken omdat ze me nog een contract aanboden na een moeilijk jaar. Vandaag hebben we de ploegtactiek perfect afgerond.”

bron: Belga