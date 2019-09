Minstens negen doden bij ongeval in Oekraïne

Tenminste negen mensen zijn omgekomen toen een minibus in botsing kwam met een vrachtwagen in de buurt van de Oekraïense havenstad Odessa. De bus raakte de vrachtwagen frontaal terwijl hij op weg was naar de stad, zeiden de Oekraïense autoriteiten zaterdag. Vier mensen zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de eerste informatie zou de bus overvol zijn geweest. Het volledig verwoeste wrak van het voertuig was te zien op foto’s van de scène.

Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, is niet duidelijk. Er is een onderzoek ingesteld naar mogelijke inbreuken op de wetgeving inzake transportveiligheid.

Bron: Belga