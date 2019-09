La Liga – FC Barcelona verliest kansloos bij Granada

FC Barcelona heeft zaterdag de tweede nederlaag van het seizoen geleden. De landskampioen, die startte met Frenkie de Jong, maar met Lionel Messi en talent Ansu Fati op de bank, ging met 2-0 (rust 1-0) onderuit bij Granada. Ramon Azeez (2e) en Alvaro Vadillo (66e) scoorden. De Catalanen die het seizoen begonnen met een nederlaag bij Athletic Bilbao, verzuimden om net als Sevilla en Atletico Madrid op tien punten te komen. Granada deed dat wel en staat op basis van doelsaldo bovenaan. Sevilla heeft wel nog een wedstrijd te goed. Zondag ontvangt het Real Madrid.

Barcelona begon zwak tegen Granada. Azeez kopte Granada al in de tweede minuut op 1-0, na goed doorlopen en voorgeven van Antonio Puertas. Ook in het vervolg kreeg de thuisploeg uit Zuid-Spanje goede kansen.

Barça-coach Ernesto Valverde bracht na de rust Messi en Fati en later ook nog Arturo Vidal, maar het wilde maar niet gaan draaien bij het sterrenteam. Vidal zorgde met een handsbal voor een strafschop. Vadillo schoot vanaf elf binnen binnen.

Zorgwekkend voor Valverde was dat zijn spelers nauwelijks kansen creëerden. Messi zorgde in de 82e minuut voor het eerste schot op doel van Barcelona. Het ging er echter niet in.

bron: Belga