Jupler Pro League – KV Mechelen hijst zich met 2-3 in Kortrijk naast Club Brugge en Moeskroen

KV Mechelen heeft vrijdag de achtste speeldag in de Jupiler Pro League geopend met een 2-3 zege in Kortrijk. Bij de rust stonden de bezoekers nog 1-0 achter. Jovan Stojanovic opende de score in de 39e minuut. Kort na rust bezorgden Dante Vanzeir (53e en 62e) en Rob Schoofs (58e) Mechelen een 1-3 voorsprong. Acht minuten voor tijd mocht Ilombe Mboyo vanop de penaltystip nog de aansluitingstreffer tegen de netten trappen, maar daar bleef het bij.

Met 14 punten komt KV Mechelen naast Club Brugge en Moeskroen op de tweede plaats, op één punt van Standard Luik. Kortrijk is met 8 punten achtste.

Bron: Belga