Jupiler Pro League – Genk haalt het in middenmootduel van Oostende

Racing Genk heeft zaterdag op de achtste speeldag van de Jupiler Pro League met 3-1 gewonnen van Oostende. Het tankt zo een beetje vertrouwen na de pijnlijke 6-2 van eerder deze week in de Champions League bij Salzburg. Dewaest, Heynen en Ndongola betaalden een prijs voor de Europese pandoering in Salzburg en verdwenen naar de bank. Genk begon scherper dan in Oostenrijk, maar had wel een owngoal van Ronald Vargas (16.) nodig om op voorsprong te komen. Hij duwde in eigen doel in de herneming na een kopbal van Ito. Oostende kwam daarna in de wedstrijd en Idrissa Sylla (32.) maakte verdiend gelijk met het hoofd. Nog voor de pauze kwam Genk opnieuw op voorsprong, want Paul Onuachu (44.) schoof een voorzet van Maehle tegen de touwen.

Na de pauze leek Onuachu opnieuw te scoren, maar zijn doelpunt werd afgevlagd voor buitenspel. Indruk maken deed Genk niet, maar in het slot volgde wel nog de 3-1. Ito bracht voor vanop rechts, Sander Berge (90.) duwde binnen aan de tweede paal. In het klassement schuift Genk op naar de zevende plaats met dertien punten, evenveel als de nummers zes, AA Gent. Oostende is met tien punten elfde.

bron: Belga