Jos Verlooy kroont zich tot Belgisch kampioen jumping

Jos Verlooy heeft zich zaterdag in Lanaken voor het eerst tot Belgisch kampioen jumping gekroond. De 23-jarige Antwerpenaar verzamelde met de 11-jarige ruin Varoune 6,23 punten. Pieter Clemens en Icarus werden met 9,10 punten tweede, Wilm Vermeir en King Kong met 10,69 punten derde. Op de erelijst volgt Verlooy Dominique Hendrickx op. Niels Bruynseels stond na de eerste twee proeven nog aan de leiding, maar mocht de titelambities opbergen toen Ilusionata in de eerste ronde van de finale twee balken afstootte. Uiteindelijk strandde Bruynseels op de negende plaats. Gregory Wathelet deed wel tot het einde mee voor de titel. Voor hem liep het mis in de de slotproef, waarin hij met Full House acht strafpunten moest noteren. Hij zakte zo naar de vijfde plaats. Clemens was de enige ruiter die de slotproef foutloos afwerkte. In extremis wipte hij van de zesde plaats nog naar het zilver.

Vorige maand werd Verlooy nog Europees kampioen met het Belgische team en veroverde hij individueel brons op het EK. “Drie medailles op een maand tijd, is niet zo slecht”, glimlachte de nieuwe Belgische kampioen. “Toch jammer dat het geen drie gouden zijn.”

.







bron: Belga