Honderden vrijwilligers ruimen afval op langs de Schelde in Antwerpen

Onder een stralende zon hebben honderden vrijwilligers vandaag zwerfvuil opgeruimd langs de Schelde in Antwerpen. Gewapend met een vuilzak, een grijpstok en handschoenen trokken ze langs de oevers om glas, sigarettenpeuken en plastic verpakkingen te verzamelen. Het is een initiatief van River Cleanup, dat in de rest van België nog een vijftigtal acties organiseert om het afval langs de rivieren op te kuisen. De acties van River Cleanup vinden plaats in het kader van World Cleanup Day. “In 150 landen ruimen 17 miljoen mensen vandaag het zwerfvuil op. River Cleanup concentreert zich op alle steden langs rivieren. In België zullen een vijfduizendtal mensen afval verzamelen langs de Schelde, de Maas en de zijrivieren”, zegt Thomas de Groote van River Cleanup.

Dimitri Leue en Tiany Kiriloff zijn peter en meter van de actie. “Ik ben wel eens mee de stranden gaan opruimen, maar toen ik hoorde dat er ook ongelooflijk veel afval via de rivieren in de oceanen belandt, vond ik het vanzelfsprekend om ook hieraan mee te werken en om ruchtbaarheid te geven aan het probleem. We mogen ons afval niet zomaar weggooien, maar moeten het op een juiste manier proberen weg te werken”, zegt Tiany Kiriloff, die samen met haar partner en kinderen mee de handen uit de mouwen stak.







In Antwerpen worden cleanups gedaan aan Nieuw Zuid en aan het Droogdokkenpark. Het verzamelde afval zal door de zeescouts gesorteerd worden in een mobiel recyclagepunt. Van de zachte en harde plastics zullen nieuwe producten worden gemaakt.

Na afloop verzamelen alle deelnemers aan Stormkop voor een hapje en een drankje, muziek van onder meer Slongs, presentaties over de plasticproblematiek, een duurzame markt, een kunsttenstoonstelling …

bron: Belga