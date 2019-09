Franse politie leidt 99 mensen voor na manifestaties in Parijs

De Franse politie heeft zaterdag bij verschillende incidenten in Parijs 99 mensen gearresteerd, onder meer tijdens de klimaatmars. Dat meldt het Parijse parket.

In totaal pakte de politie 163 mensen op. Van hen moeten er dus 99 voor de onderzoeksrechter verschijnen die zal beslissen over hun lot.

Parijs was zaterdag het toneel van verschillende demonstraties. Naast de mars voor het klimaat, was er ook een demonstratie van “gele hesjes” die het Franse sociale en fiscale beleid aan de kaak wilden stellen, en een optocht tegen de mogelijk op handen zijnde pensioenhervorming.

De zaken liepen uit de hand toen de klimaatmars geïnfiltreerd werd door ultra-linkse activisten die vuilnisbakken verbrandden en winkels binnendrongen. De politie zette vervolgens traangas in.

