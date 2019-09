EK volley (m) – Red Dragons treffen Oekraïne in achtste finales

De Red Dragons (FIVB 12) nemen het zaterdagavond (20u30) in het Antwerpse Sportpaleis op tegen Oekraïne (FIVB 54) in de achtste finales van het EK volleybal voor mannenteams. Het team van Brecht Van Kerckhove eindigde op de tweede plaats in groep B, achter het ongeslagen Servië (FIVB 10). De Belgen boekten vier zeges in vijf wedstrijden. Ze wonnen met 3-0 van Oostenrijk (FIVB 37), Spanje (FIVB 35) en Slovakije (FIVB 27). Europees vicekampioen Duitsland (FIVB 27) werd met 3-2 over de knie gelegd. Servië bleek een maatje te groot: 0-3.

De Oekraïners werden derde in poule D, na overwinningen tegen Tsjechië (FIVB 30/3-1), Montenegro (FIVB 39/3-1) en Estland (FIVB 26/3-0). Nederland (FIVB 15) en wereldkampioen Polen (FIVB 4) waren met 0-3 te sterk.

Eind augustus speelden de Red Dragons tegen Oekraïne in de finale van een oefentoernooi in de Macedonische hoofdstad Skopje. De Oekraïners trokken toen met 1-3 aan het langste eind: 22-25, 25-22, 20-25 en 22-25. Onder meer Yurii Semeniuk, de nieuwe middenman van landskampioen Maaseik, liet zich toen opmerken.

“Oekraïne heeft een sterk team, maar deze omstandigheden zijn anders”, verklaarde coach Brecht Van Kerckhove vrijdag. “Het is voor elke ploeg erop of eronder, en dat zorgt voor stress. Met onze beste opstelling zouden we moeten winnen, hopelijk voor veel toeschouwers.”

Slagen de Red Dragons erin Oekraïne uit te schakelen, dan wacht op dinsdag 24 september vermoedelijk opnieuw Servië in de kwartfinales. Zaterdag om 17u30 treffen de Serviërs Tsjechië. Op het EK van twee jaar geleden verloren de Belgen in de kleine finale met 3-2 van Servië.

bron: Belga