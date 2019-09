EK volley (m) – Red Dragons stranden in achtste finales na vijfsetter tegen Oekraïne

De Red Dragons (FIVB 12) zijn uitgeschakeld in de achtste finales van het EK volleybal voor mannenteams. Na een intense vijfsetter verloren de Belgen zaterdagavond van Oekraïne (FIVB 54) in het Antwerpse Sportpaleis: 22-25, 25-21, 25-14, 18-25 en 10-15. Komende dinsdag (20u30) kijken de Oekraïners Servië (FIVB 10) in de ogen met als inzet de Final Four. Het team van Brecht Van Kerckhove, zonder de geblesseerde Hendrik Tuerlinckx, kreeg een strijdvaardig Oekraïne tegenover zich. Een kleine voorsprong van de Belgen werd door de Oekraïners omgebogen naar 13-16. De Red Dragons vonden hun topniveau niet, via 19-23 ging het naar 22-25.

Ook de tweede set leek dramatisch te verlopen. Yurii Semeniuk, de nieuwe middenman van landskampioen Maaseik, en zijn ploeggenoten liepen uit tot 11-18. Van Kerckhove greep in en bracht Grobelny, Baetens en Valkiers in. En dat rendeerde. België dichtte de zevenpuntenkloof (19-19), en stoomde door naar 25-21.

Een ander spelbeeld was er in de derde set, waarin de Red Dragons hun wil oplegden aan Oekraïne. Op het scorebord verschenen 16-8, 20-10 en uiteindelijk 25-14, na een ace van aanvoerder Sam Deroo.

De Belgen gingen niet voort op hun elan in de vierde set. Ze lieten te veel punten liggen en keken tegen een 16-21 achterstand aan. De Oekraïners zorgden met 18-25 ervoor dat de match naar een tiebreak ging.

In de beslissende set sloegen de Red Dragons een kloofje van twee punten (4-2 en 5-3). Maar de Oekraïners knokten zich terug en gingen over de Belgen: 10-15. Dat betekende meteen het einde van de Belgische EK-droom.

Op het vorige EK eindigde België nog op de vierde plaats.

bron: Belga