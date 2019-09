Duizenden vrijwilligers ruimen zwerfvuil op voor World Cleanup Day

In het kader van World Cleanup Day vindt vandaag/zaterdag op een honderdtal plaatsen in ons land een vrijwillige opruimactie van zwerfvuil plaats. Ook langs onze rivieren zullen vrijwilligers het zwerfvuil opruimen. Duizenden mensen hebben zich opgegeven bij een van de initiatieven om een deel van hun zaterdag te wijden aan het opruimen van zwerfvuil in de buurt. Daarnaast wordt onder de naam River Cleanup specifiek ook vuilnis opgeruimd langs de Schelde, de Maas en hun zijrivieren. Zo’n vijftigtal acties worden ondernomen om een propere buurt langs rivieren te creëren. “River Cleanup wil op een positieve manier mensen bewust maken en aanzetten tot actie”, aldus Thomas de Groote van de organisatie.

Het opruimmateriaal (vuilniszakken, grijpers en handschoenen) moet wel via de gemeenten of via sponsors worden ingezameld, zegt de organisatie. Ook het ophalen van de volle zakken moet gebeuren in overleg met de gemeenten en steden. De organisatie raadt aan om de lokale afvalintercommunale te contacteren.

Estland lag aan de basis van het initiatief. Dat land begon met World Cleanup Day in 2008.

Vorig jaar, op 15 september 2018, verzamelden 18 miljoen mensen in 157 landen zwerfvuil voor World Cleanup Day. Volgens de organisatie was het de grootste opruimactie ooit. In ons land werden er toen 7.252 zakken zwerfvuil opgeruimd, goed voor 435 kubieke meter zwerfvuil.

Meer informatie is te vinden op https://worldcleanupday.be.

bron: Belga