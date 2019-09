“Dominoes” geeft startsein van Festival van de architectuur in Gent

In Ledeberg is zaterdagnamiddag de start gegeven van het Festival van de architectuur met een dominoparcours van 7.000 bouwstenen die een traject volgden van Ledeberg tot de wijk Moscou. Het thema is dan ook: “Verbind de stad!” Zeven dagen lang vinden in Gent lezingen, tentoonstellingen, rondleidingen en performances plaats rond architectuur. De start werd zaterdagavond gegeven met een immens dominoparcours: 7.000 witte grote bouwstenen stonden opgesteld en klaar om te vallen. Om exact 17.00 uur viel de eerste steen die alle 6.999 volgende liet vallen aan een tempo van 7 kilometer per uur.

“Dominoes” is een artistiek project van Station House Opera en trekt naar de van elkaar gescheiden stadswijken Ledeberg en Moscou. Het loopt door buurtcentra, scholen, pleinen, kerk en moskee, cafés, appartementen en huizen. Gentenaars worden zo symbolisch verbonden.

“In de stad van morgen wonen we niet alleen dichter bij elkaar, we zullen ook creatiever moeten omgaan met minder ruimte. Waarom geen sporthal op het dak van een supermarkt of een park op poten? Delen we niet beter de auto die we slechts af en toe gebruiken? Architectuur speelt vandaag een cruciale rol: ze heeft niet alleen de kracht om gebouwen en functies te verbinden, maar ook om mensen dichter bij elkaar te brengen”, aldus Peter Vanden Abeele, stadsbouwmeester van Gent.

Komende week staat een hele week architectuur op het programma met tal van uiteenlopende initiatieven. “We mogen architectuur niet verengen tot esthetiek of technisch ontwerp. Onder andere tijdens dit festival laten we zien dat de manier waarop we bouwen en hoe we onze publieke ruimte gebruiken, bepalend zijn voor de kwaliteit van onze woon- en leefomgeving en voor de manier waarop we omgaan en verbonden zijn met elkaar”, meent schepen voor stedebouw Filip Watteeuw (Groen).

bron: Belga