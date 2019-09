Dode bij crash watervliegtuig in Frankrijk

De piloot van een watervliegtuig is zaterdag om het leven gekomen in het Franse departement Orne. Dat is vernomen bij de brandweer.

Het ongeval vond plaats rond 15.30 uur in de stad Putanges-le-Lac, terwijl enkele honderden mensen een feest bijwoonden voor de 60ste verjaardag van de EDF-dam.

Om een onbekende reden vloog het vliegtuig in brand en viel enkele honderden meters van het publiek. De passagier, een man van ongeveer veertig jaar, werd zwaargewond overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis van Caen.

Dertig duikers werden naar de plek van het ongeval gestuurd om het vuur te blussen en de slachtoffers te helpen. Er raakten geen toeschouwers gewond, maar een tiental geschokte getuigen werden wel bijgestaan door psychologen.

Bron: Belga