Charles Leclerc (Ferrari) is snelste in derde oefenritten

De Monegask Charles Leclerc (Ferrari) heeft vandaag de beste tijd neergezet in de derde en laatste oefenritten voor de Grote Prijs van Singapore, de vijftiende manche in het wereldkampioenschap Formule 1. Op het Marina Bay Street Circuit tekende Leclerc voor een ronde in 1:38.192 en was daarmee 0.207 sneller dan de Engelse wereldkampioen en WK-leider Lewis Hamilton (Mercedes). De Duitser Sebastian Vettel, ploegmaat van Leclerc, reed op 0.619 de derde tijd voor de Finse teamgenoot van Hamilton Valtteri Bottas, vierde op 0.693.

Deze namiddag staan de kwalificaties (15u-16u) op het programma. De GP begint morgen om 14u10 (20u10 lokale tijd). Lewis Hamilton won de GP van Singapore vorig jaar voor de vierde keer. Hij kwam daarmee op gelijke hoogte van recordhouder Sebastian Vettel.







bron: Belga