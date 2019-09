“Bestorming” Amerikaanse militaire basis Area 51 blijft uit

Het als grap bedoelde Facebookevenement “Storm Area 51, They Can’t Stop All of Us” (“Bestorm Area 51, ze kunnen ons niet allemaal tegenhouden”) is vrijdag op een sisser uitgedraaid. Volgens sociale media zouden twee miljoen mensen afzakken naar de Amerikaanse militaire basis, waar volgens complottheorieën buitenaardse wezens en ruimteschepen te vinden zijn. Uiteindelijk maakte slechts een honderdtal mensen de verplaatsing. Het was de bedoeling om op 20 september om 03.00 uur de basis te bestormen. Het Facebookevenement zorgde voor zoveel weerklank, dat het Amerikaanse leger zich voorbereidde op mogelijke indringers.

Volgens lokale media zakte slechts een honderdtal personen af naar de basis, vaak vermomd of met een hoedje van aluminiumfolie om zich “tegen straling te beschermen”. Slechts een persoon werd opgepakt. Het ging om een man die geürineerd zou hebben aan de ingang van de site, waarvan de toegangsroute door de autoriteiten gesloten was.

Bron: Belga