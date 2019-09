Belgen in het buitenland – City boekt monsterzege tegen Watford, De Bruyne is goed voor doelpunt en twee assists

Manchester City heeft zwaar uitgehaald op de zesde speeldag van de Engelse Premier League. Het won met 8-0 van rode lantaarn Watford. Rode Duivel Kevin De Bruyne was goed voor een doelpunt en twee assists. Na de nederlaag van vorige week bij Norwich was City uit op revanche, maar het werd nog meer dan dat: een statement van Pep Guardiola en de zijnen, die leider Liverpool niet zomaar willen laten gaan. Op aangeven van De Bruyne opende David Silva al in de eerste minuut de score. Vanop de stip maakte Sergio Agüero (7.) er al snel 2-0 van, ook de derde van Ryad Mahrez (12.) liet niet lang op zich wachten. Nog vóór het kwartier stond het 4-0, want ook Bernardo Silva (15.) kwam tot scoren. Drie minuten later maakte Nicolas Otamendi (18.) er doodleuk 5-0 van, daarna hielden de Citizens zich in tot aan de rust.

Net na de pauze maakte Bernardo Silva (49.) zijn tweede, om elf minuten later na een assist van De Bruyne zijn hattrick te vervolledigen. Het laatste woord was aan onze landgenoot: van aan de rand van de zestien schoot hij de 8-0 onhoudbaar in de winkelhaak. City nadert met zijn dertien punten tot op twee eenheden van leider Liverpool, dat zondag nog naar Chelsea moet. Watford blijft laatste met twee punten.

bron: Belga