173 miljard euro op buitenlandse rekeningen

De fiscus heeft voor het eerst zicht gekregen op het geld dat Belgen op buitenlandse rekeningen hebben staan. Dat berichten De Tijd en L’Echo zaterdag. Uit cijfers van minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) blijkt dat de fiscus uit 87 landen liefst 1,385 miljoen gegevens heeft gekregen over het inkomstenjaar 2017. De Belgen over wie info is binnengestroomd, bleken samen zowat 173,8 miljard euro op buitenlandse rekeningen te staan hebben. In welke landen de Belgen die 173 miljard euro hebben staan, mag de fiscus niet zeggen. Dat bedrag staat niet alleen op spaarrekeningen. “We krijgen info over ‘financiële rekeningen’, een zeer ruim begrip”, zegt Francis Adyns, de woordvoerder van de fiscus. “Dat kan gaan over in het buitenland aangehouden depositorekeningen, bewaarnemingsrekeningen, aandelen- en schuldbelangen in bepaalde investeringsentiteiten, verzekeringscontracten met contante waarde en lijfrentecontracten.”

In het totaalbedrag van 173 miljard euro kunnen dubbels zitten, omdat voor elke rekeninghouder apart info is doorgegeven en meerdere mensen eigenaar kunnen zijn van dezelfde rekening. Toch gaat het volgens De Tijd om een fiks bedrag vergeleken met de 279 miljard euro op Belgische spaarrekeningen.

bron: Belga