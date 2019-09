Vier doden bij busongeval nabij Bryce Canyon in Utah

Minstens vier mensen zijn vrijdag om het leven gekomen bij een ongeval met een toeristenbus in het Westen van de Amerikaanse staat Utah. Verschillende andere slachtoffers zijn in kritieke toestand. Volgens de Utah Highway Patrol zijn tussen 12 en 15 mensen in levensgevaar. Op de bus zouden “Chinees-sprekende” toeristen gezeten hebben. Het ongeval gebeurde nabij Bryce Canyon, een populaire toeristische bestemming. De reddingsdiensten kwamen met helikopters ter plaatse. Volgens de lokale nieuwssite KUTV zouden in totaal dertig mensen gewond geraakt zijn bij het ongeval.

bron: Belga