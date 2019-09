Verdachte van granaataanslag in Biekorfstraat blijft aangehouden

De raadkamer in Antwerpen heeft de aanhouding bevestigd van de 22-jarige man die eerder deze week werd opgepakt voor de granaataanslag in de Biekorfstraat. “Mijn cliënt ontkent iedere betrokkenheid. Wij gaan in beroep tegen deze beslissing”, zegt zijn advocaat Johan Platteau. In de nacht van 18 op 19 maart 2019 ontplofte er een granaat onder een Mini die geparkeerd stond in de Biekorfstraat in Antwerpen-Noord. Behalve de Mini raakten nog zeven andere voertuigen en twee woningen beschadigd.

Doorgedreven speurwerk bracht de 22-jarige verdachte in beeld. Hij werd al eens verhoord in het onderzoek naar de granaataanslagen en toen werden ook zijn vingerafdrukken genomen. Een van zijn afdrukken zou nu een match hebben opgeleverd met een afdruk die op de lepel van de ontplofte granaat werd aangetroffen.







“Mijn cliënt ontkent dat die afdruk van hem is. Hij zegt dat hij nog nooit een granaat heeft vastgehad. Ik heb de onderzoeksrechter gevraagd om de kwaliteit van die vingerafdruk te laten nagaan, want het zou niet de eerste keer zijn dat iemand onschuldig achter de tralies belandt door een gedeeltelijke of vage afdruk. Het zou wel eens kunnen dat justitie een te snelle conclusie heeft getrokken in haar ijver om de granaataanslagen op te lossen”, zegt meester Platteau.

De twintiger kent de familie die met de granaataanslag in de Biekorfstraat geviseerd werd en zou geen enkele reden hebben om haar iets aan te doen. Hij zou volgens zijn advocaat ook nog nooit met justitie in aanraking zijn gekomen.

De verdachte gaat in beroep tegen de bevestiging van zijn aanhouding en verschijnt nu binnen de vijftien dagen voor de kamer van inbeschuldigingstelling.

bron: Belga