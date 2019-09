Uitgeverij Aspe NV komt volgend voorjaar met roman over schandalen in de kerk

Volgende lente komt de uitgeverij Aspe NV, opgericht door de Brugse thrillerauteur Pieter Aspe en cartoonist Marec, met een roman over schandalen in de kerk die geschreven werd door een vijftiger die als priester heeft gewerkt, maar voorlopig anoniem wenst te blijven. “Het is niet makkelijk om nieuw schrijftalent te ontdekken, maar ik denk dat het met deze auteur en dit boek wel gelukt is”, aldus Pieter Aspe aan het persagentschap Belga. In april vorig jaar besliste Pieter Aspe, samen met Marec, een eigen uitgeverij op te richten. “We hebben het dat eerste jaar heel low profile gedaan. We hebben geproefdraaid door alleen mijn eigen boeken uit te geven, maar het was van bij de aanvang ook de bedoeling om te zoeken naar nieuw talent, dat we dan voluit zouden ondersteunen”, zegt de auteur. “Het is overigens niet de bedoeling van mensen die het goed doen af te snoepen van andere uitgeverijen.” De verstandhouding met andere uitgeverijen, met name ook met Angèle en de Standaard Uitgeverij, die de distributie van de boeken van Aspe NV blijven doen, is trouwens goed.

Toch wil Aspe uitgeven vanuit een andere filosofie dan die van de traditionele uitgeverijen. “We willen terug naar de ‘goede, oude tijd’, toen uitgeverijen talent koesterden en voluit ondersteunden met de nodige publiciteit. Tegenwoordig is een schrijver vaak alleen maar een leverancier van producten”, meent Aspe.







Een en ander moet er ook toe leiden dat de auteurs bij zijn uitgeverij beter vergoed worden dan enkel met de klassieke tien procent die ze gewoonlijk krijgen op de verkoop van hun boeken min de btw. “We vinden dat een auteur die het goed doet, ook wat meer mag krijgen en dat hij wel degelijk ondersteund wordt zodat hij of zij ook kan groeien en het succes niet beperkt blijft tot een eenmalige toevalstreffer. Tijd om te groeien wordt nu vaak bij andere uitgeverijen niet gegund aan een auteur.”

Het eerste niet door Aspe zelf geschreven boek van uitgeverij Aspe NV verschijnt volgend voorjaar. “Ik kan nog niet veel vertellen over de auteur. Het is iemand die in de kerk gewerkt heeft, maar er nu niet meer in actief is. Hij schrijft een boek over de schandalen in de kerk, maar het is geen documentair boek, het gaat wel degelijk om een roman”, besluit Aspe. “Ik ben ervan overtuigd dat we hier te maken hebben met een erg talentrijke schrijver.”

