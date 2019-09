Transitieteam Defensie – “Werk van middellange termijn”

De projectgroep die bij Defensie wordt opgericht, zal een werk van middellange adem moeten verrichten, meldt minister van Defensie Didier Reynders. Defensie kondigde vrijdag aan dat de projectgroep het leger moet helpen het hoofd te bieden aan de talrijke uitdagingen van de komende jaren, zoals de personeelsuitstroom en de integratie van nieuw materiaal. Generaal-majoor Marc Thys zal dat “Transition Team” leiden. Reynders zei in een reactie aan Belga dat de missie van die ploeg een “werk van middellange termijn” zal zijn, met het oog op de uitdagingen bij Defensie. De grootste is rekrutering. Daarbij komt nog dat het leger allerlei nieuw materiaal verkrijgt, zoals onder andere de A400M-transportvliegtuigen en de F-35-gevechtsvliegtuigen, de MALE-drones, mijnenjagers, fregatten en nieuwe voertuigen voor de Landcomponent.

Het leger moet ook de aantrekkelijkheid verhogen van de carrières die aan jongeren worden voorgesteld en investeren in de infrastructuur. Daarnaast moet Defensie ook blijven deelnemen aan operaties in het binnen- en buitenland.

Om “dit enorme werk” te verrichten is de transitieploeg aangeduid, aldus de minister. Hij wil niet weten van de omschrijving “crisismanager”, die door de pers wordt gebruikt om de taak van generaal Thys te omschrijven.

bron: Belga