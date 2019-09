Proximus League – Lokeren verslaat Roeselare met 2-0 voor eerste seizoenszege

Na vier nederlagen en twee gelijke spelen heeft Lokeren zijn eerste seizoenszege beet. Op de zevende speeldag in 1B versloeg het vrijdag Roeselare met 2-0. Bij de rust lag de eindstand al vast. Jelle Van Damme (31e) en Mickael Tirpan (38e) scoorden. Na de nederlaag is Roeselare met twee punten alleen laatste. Lokeren wipte met vijf punten over Lommel naar de zesde plaats.

Vorige speeldag moest Roeselare door een faillissement nog forfait geven tegen Virton. Donderdag werd dat faillissement door de ondernemingsrechtbank van Kortrijk opgeheven, zodat de West-Vlaamse club opnieuw in competitie kon komen.

bron: Belga