Ook in Azië en Afrika acties voor wereldwijde klimaatstaking

Massale demonstraties zijn er niet, maar ook in Azië en Afrika is vandaag actie gevoerd in het kader van de wereldwijde klimaatstaking. In India kwamen enkele honderden schoolkinderen, studenten en milieuactivisten bijeen in de hoofdstad New Delhi. “We zijn hier om ons recht op schone lucht, ons recht op leven en ons recht op verzet op te eisen”, zo legde de activist Aman Sharma in New Delhi uit.

Ook in steden als Kolkata vonden acties plaats, maar de opkomst is summier in verhouding tot het totale bevolkingsaantal van 1,3 miljard. Nochtans is India de derde grootste vervuiler ter wereld en lijdt het land onder extreme weersomstandigheden. In weinig steden op de wereld is de lucht meer vervuild dan in New Delhi.







“De elite hier denkt dat ze alles kunnen kopen, ook zuivere lucht, en de armen hebben meer dan genoeg andere problemen om zich ook nog eens over het klimaat te bekommeren”, legt Bhavreen Kandhar, die samen met haar twee dochters naar de betoging in de hoofdstad is gekomen, uit.

Ook in andere Aziatische landen vonden vrijdag kleinere manifestaties plaats. Zo vroegen betogers in onder meer de Thaise hoofdstad Bangkok en aan grote Filipijnse universiteiten meer actie van hun regering om klimaatverandering en de gevolgen ervan aan te pakken.

Op het Afrikaanse continent is onder meer gemanifesteerd in Zuid-Afrika, waar honderden mensen betoogden voor het grondwettelijk hof in Johannesburg. Gelijkaardige protestacties vonden plaats in Oeganda en Kenia.

