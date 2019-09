Niemand vervolgd voor grote spionage Belgische diplomatie

Er wordt niemand vervolgd voor een grote spionagezaak bij de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken, waarbij in 2014 maandenlang de computers van de Belgische diplomatie werden gegijzeld. Dat schrijft De Tijd op zijn website. In mei 2014 raakte bekend dat het computernetwerk van Buitenlandse Zaken op grote schaal was getroffen door een spionagevirus. De computers van meer dan 3.100 diplomaten en medewerkers op het hoofdbestuur in Brussel en de ambassades moesten daardoor in quarantaine worden geplaatst. Pas in augustus kon Buitenlandse Zaken weer normaal werken.

Er werd een gerechtelijk onderzoek opgestart, maar dat heeft niets opgeleverd, zo blijkt nu. “Onze eindevaluatie heeft ertoe geleid dat het dossier zonder verder gevolg werd geklasseerd. Het onderzoek heeft onvoldoende bewijselementen aan het licht gebracht om hetzij een strafvervolging op te starten hetzij een rapport over te maken aan de politieke autoriteiten in het kader van de attributie van de spionageactiviteiten aan een buitenlandse mogendheid, met eventueel bijhorende politieke of diplomatieke sancties”, aldus Eric Van Duyse, woordvoerder van het federaal parket, aan De Tijd.







bron: Belga