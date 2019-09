Kyra Gantois: “Heb lang getwijfeld om te komen”

Een opvallende aanwezige tussen de klimaatbetogers in Brussel is Kyra Gantois. De mede-oprichtster van Youth for Climate brak onlangs met de beweging. Toch is ze na lang twijfelen naar Brussel afgezakt, want ze blijft net zoals de andere betogers strijden voor het klimaat. “Ik heb Youth for Climate opgericht voor een reden, die is er nog steeds en daarom sta ik hier. Dat ik niet meer in de kerngroep zit, betekent niet dat ik niet meer voor het klimaat wil vechten. Ik wordt nog steeds begroet door de leden van de beweging en mensen langs de kant zeggen dat ze het fijn vinden dat ik er ben. Dat doet deugd”, vertelt Gantois.

Ze staat er zichtbaar met enige schroom en geeft toe dat ze toch wel stress had voor de reacties na haar dramatische afscheid van Youth for Climate. “Tot een uur geleden heb ik getwijfeld om te komen, maar dan heb ik toch de trein genomen. Voor mij maakt het niet uit waar ik sta. En ik ben van plan om zelf nog acties te organiseren in de toekomst. Al ga ik eerst wat afwachten zodat ik niet een actie organiseer die al bestaat”, besluit Gantois.







bron: Belga