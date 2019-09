Honderdduizend deelnemers op grote manifestatie in Londen

In het centrum van de Britse hoofdstad Londen hebben ongeveer 100.000 mensen deelgenomen aan een grote klimaatmanifestatie. Dat hebben de organisatoren meegedeeld. Ook op vele andere plaatsen in Europa zijn duizenden mensen de straat opgegaan om meer actie tegen de opwarming van de aarde te eisen. De Britse politie heeft geen officiële opkomstcijfers meegedeeld, maar het lijkt erop dat Londen na Berlijn de Europese stad is waar de wereldwijde klimaatstaking vandaag het meeste volk op de been heeft gebracht.

Met slogans als “Jij gaat sterven door ouderdom, maar ik door klimaatverandering” eisten vooral jonge demonstranten meer actie tegen de opwarming van de aarde. Maar net als in andere steden stapten er ook veel volwassenen mee op. In heel Groot-Brittannië werden meer dan 200 demonstraties georganiseerd.







Op vele plaatsen in Europa hebben honderdduizenden scholieren, studenten en bezorgde volwassenen gehoor gegeven aan de oproep tot een wereldwijde klimaatstaking. Onder meer in Griekenland, Cyprus, Oostenrijk, Zweden, Nederland, Denemarken en Roemenië vonden manifestaties plaats. In Polen, een land dat 80 procent van zijn stroomproductie uit steenkool en bruinkool haalt, protesteerden jongeren in meer dan zestig plaatsen in het land.

De grootste opkomst was er in Duitsland, waar ruim 500 demonstraties werden geteld. In de hoofdstad Berlijn gingen volgens de organisatoren zelfs 270.000 mensen de straat op, de politie telde er 100.000. Grote manifestaties met meer dan tienduizenden deelnemers waren er ook in onder meer Keulen, Hamburg, München en Hannover.

Langzamerhand verschuift de focus van de klimaatstaking zich nu van Europa naar Amerika, waar de eerste protestmarsen op gang worden getrokken. De grootste manifestatie wordt verwacht in New York. Daar komen de staatshoofden en regeringsleiders maandag bijeen voor een grote VN-klimaattop.

