Europa League – “Eigenlijk was wedstrijd voor ons al na eerste minuut afgelopen”

Na een mindere start in de Ligue 1 heeft Saint-Étienne donderdag ook zijn eerste wedstrijd in de poulereeks van de Europa League met 3-2 verloren op het veld van AA Gent.

“Ik ben ontgoocheld met dit resultaat. Wij creëerden een resem kansen, maar eigenlijk was de wedstrijd voor ons al afgelopen na de eerste minuut toen we dat eerste tegendoelpunt te verwerken kregen”, sakkerde de bezoekende coach Ghislain Printant.

“Foutjes betaal je nu eenmaal cash. Zeker in de Europa League. Het doet pijn te verliezen, zeker omdat het opnieuw gaat over individuele fouten. We zijn zo kwetsbaar achteraan. Ik zal mijn spelers opnieuw mentaal moeten opbeuren. Dat vroege doelpunt verpestte ons tactisch plan. Met de 3-2 kwamen wij weer in de match, maar slaagden we er niet meer in om op gelijke hoogte te komen. Onze doelman had niet veel werk, maar moest zich wel drie keer gewonnen geven.”

