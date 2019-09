Duitse regeringscoalitie bereikt akkoord over nieuw klimaatplan

Na maandenlang getouwtrek en een nachtelijke marathonvergadering heeft de Duitse regering een akkoord bereikt over een nieuw pakket klimaatmaatregelen. Dat melden regeringsbronnen in Berlijn. Een officiële aankondiging is er nog niet, maar volgens de bronnen heeft de regering van de christendemocratische en conservatieve CDU/CSU en de sociaaldemocratische SPD een akkoord gevonden over een koolstofprijs die de consumptie van onder meer diesel en benzine duurder moet maken. De prijs zou tegen 2021 met drie eurocent en tegen 2026 met tien tot vijftien eurocent moeten toenemen.

Daarnaast zou er vanaf 2025 een verbod komen op de installatie van op olie gestookte verwarmingssystemen. De maatregelen worden gekoppeld aan subsidies voor huiseigenaars die de overstap maken naar klimaatvriendelijkere alternatieven. Fiscale voordelen zouden er ook in het verschiet liggen voor pendelaars die kiezen voor duurzaam vervoer.







Duitsland was ooit een voortrekker, maar dezer dagen heeft de grootste lidstaat van de Europese Unie een achterstand opgelopen in de strijd tegen klimaatverandering. Het land dreigt volgend jaar zijn tussentijdse doelstelling voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen te missen. Tegen 2030 wil Duitsland de uitstoot met 55 procent indijken in vergelijking met 1990.

Het klimaatdebat woog de voorbije maanden zwaar op de al broze coalitie van bondskanselier Angela Merkel. De regering vergaderde een hele nacht door om een uitweg te zoeken. Uitgerekend op vrijdag trekken in Duitsland honderdduizenden mensen de straat op in het kader van de wereldwijde klimaatbetogingen.

bron: Belga