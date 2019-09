Derde ‘Paleisrun’ brengt 25.000 euro op voor Kom op Tegen Kanker

De sponsorloop die in het Antwerpse gerechtsgebouw georganiseerd werd, heeft 25.000 euro opgebracht voor Kom op Tegen Kanker. Dat is 6.000 euro meer dan vorig jaar. Een ploeg van de balie liep op vijf uur tijd de meeste rondjes rond het gerechtsgebouw en won daarmee de wisseltrofee van deze derde ‘Paleisrun’.

Rechters, advocaten, parketmagistraten, politiemensen en medewerkers van Justitie hadden vrijdagnamiddag hun loopschoenen aangetrokken om rondjes te lopen in en rond het Vlinderpaleis. Er namen elf ploegen deel. De lopers namen minstens één rondje voor hun rekening en wisselden elkaar af door een estafettestok door te geven.

Een ploeg van de balie mocht dit jaar de trofee voor de meeste rondjes in ontvangst nemen. Het OCAD, dat vorig jaar gewonnen had, werd tweede, de ploeg van het parket derde. De derde Paleisrun was de meest succesvolle tot nu toe. Er werd liefst 25.000 euro ingezameld. Vorig jaar werd er 19.000 euro bijeen gelopen, het jaar daarvoor 11.200 euro.

Naast de sponsorloop werd er de voorbije maanden ook nog geld ingezameld met de verkoop van plantjes, balpennen, koffiekoeken, pannekoeken, et cetera.

bron: Belga