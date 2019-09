Brusselse minister van Mobiliteit dringt in open brief aan op mentaliteitswijziging

Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen) dringt aan op een mentaliteitswijziging die de juiste investeringen in een beter Brussels verkeer moet opleveren. Dat doet ze in een open brief aan de pendelaars, fietsers en voetgangers in Brussel, naar aanleiding van de Week van de Mobiliteit. Van den Brandt benadrukt dat de slechte lucht jaarlijks 15.000 vroegtijdige sterfgevallen veroorzaakt in België en de files Brussel zo’n 8 miljard per jaar kosten.

“Om die uitdagingen aan te pakken zullen we moeten samenwerken. In plaats van het conflict te organiseren – tussen auto en fietser, tussen fietser en voetganger, tussen metro en tram – wil ik ervoor zorgen dat mensen zich vlot verschillende manieren kunnen toe-eigenen om zich te verplaatsen”, zegt Van den Brandt.







Haar plannen zijn duidelijk: “Woonwijken richten we in als plekken waar mensen leven, kinderen spelen en buren elkaar ontmoeten. Het openbaar vervoer breiden we elk jaar verder uit. We zorgen voor veilige fietsnetwerken en trager autoverkeer”, verklaart Van den Brandt.

Om dat allemaal te verwezenlijken zal er geld nodig zijn, maar ook een goede samenwerking met de verschillende politieke niveaus. “Dat zijn grote projecten. Dus zullen de verschillende overheden écht moeten samenwerken. Niemand heeft iets aan verschillende overheden die elkaar in de haren zitten”, stelt de Brusselse minister.

“Een fameuze ommekeer voor onze stad. Maar binnen enkele jaren kijken we achterom en vragen we ons af waarom we niet veel eerder werk hebben gemaakt van een gezond, veilig, beweeglijk Brussel”, klinkt het besluit.

bron: Belga