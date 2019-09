Balans van aanslag op ziekenhuis in Afghanistan stijgt tot 39 doden

De balans van een aanslag van de taliban bij een ziekenhuis in het zuiden van Afghanistan is tot minstens 39 doden en 140 gewonden opgelopen, zo is van de autoriteiten van de provincie Zabul vernomen. De aanslag die gisteren in de provinciehoofdstad Qalat met een vrachtwagen met explosieven gepleegd werd, was tegen de plaatselijke zetel van de inlichtingendiensten gericht, maar het was vooral het regionale ziekenhuis dat getroffen werd. Aanvankelijk was sprake van twintig doden en 90 gewonden.

“De balans van de aanslag aan het ziekenhuis van Qalat is tot 39 doden en 140 gewonden gestegen”, zei de woordvoerder van de provinciegouverneur. Het hoofd van de provincieraad, Ata Jan Haqbayan, sprak van 41 doden en 185 gewonden.







De aanslag werd opgeëist door een woordvoerder van de taliban, Qari Yousuf Ahmadi. In de boodschap zei hij dat het gebouw van de inlichtingendienst volledig vernield was.

Bron: Belga