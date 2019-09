Waarom je maar beter geen seks meer hebt in Bali

Een nieuw wetsvoorstel in Indonesië legt ongetrouwde stellen die seks hebben in het land een gevangenisstraf op. De kans is reëel dat het wetsvoorstel goedgekeurd wordt.

Elk jaar gaan miljoenen toeristen van over de hele wereld op vakantie naar Bali, een exotisch eiland in Indonesië. Een nieuw wetsvoorstel brengt er de gemoederen echter in beweging.

Gevangenisstraf tot een jaar







Indonesië, dat grotendeels islamitisch is, wil seks tussen ongetrouwde koppels immers strafbaar maken. Leven ongetrouwde stellen de wet niet na, dan riskeren ze een gevangenisstraf tot zes maanden of een boete van maximum 10 miljoen roepia (644 euro).

Mensen die seks hebben met wildvreemden riskeren zelfs een gevangenisstraf tot een jaar. De wet heeft tevens een impact op holebi’s, aangezien het homohuwelijk niet erkend is in Indonesië. Het wetsvoorstel wordt volgende week finaal behandeld in het parlement.

Enorme impact op toerisme

Volgens ‘Human Rights Watch’-onderzoeker Andreas Harsono kan de nieuwe wet een ramp betekenen voor het toerisme in Indonesië. “Dit is een groot probleem. Een ramp, zelfs. Het bewuste wetsvoorstel werd ingediend door De Moslimbroederschap vanuit ideologische overwegingen. Het zal een enorme impact hebben op het toerisme en buitenlandse investeerders”, vertelde hij aan Courier Mail.