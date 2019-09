Aan restaurants geen gebrek in Brussel, maar soms zie je door het bos de bomen niet meer. Bij CŎCĪNA, twee Italiaanse restaurants in een modern jasje, eet je lekker voor een goede prijs en word je warm ontvangen. In CŎCĪNA Flagey kan je terecht voor Italiaanse aperitivo en cocktails, een originele Popcorn Frappuccino of pizza’s die voor je neus worden gebakken in een houtoven. CŎCĪNA Kastelijn schotelt je dan weer de lekkerste pasta’s voor. Om de uitbundige sfeer erin te houden, zwieren de barmannen regelmatig met het decor. Italian style.

CŎCĪNA Flagey

Lesbroussartstraat 16

1050 Elsene

CŎCĪNA Kastelijn

Washingtonstraat 149

1050 Elsene