BIZAR. Citroenen zijn niet veganistisch

Groenten en fruit zijn volledig plantaardig en mag je als veganist dus zonder bezwaar eten. Toch? We gaan ervan uit dat dat inderdaad het geval is, maar schijn bedriegt. Volgende keer kan je beter geen schijfje citroen in je frisdrank nemen, want veel citroenen zijn helaas niet veganistisch.

Het is volledig normaal als dit nieuws je van je stuk brengt. Zelf hadden we het ook niet zien aankomen. Maar de hele kwestie kwam naar boven nadat foodrecensent Jack Monroe een opmerkelijke ontdekking deed bij Pizza Express. Op de menukaart stond namelijk te lezen dat een glas cola enkel geschikt was voor veganisten als het zonder schijfje citroen werd geserveerd. Monroe was verbaasd en postte haar ontdekking op Twitter, waar haar volgers en Pizza Express zelf voor duidelijkheid zorgden.

Erm what do pizza express do to their LEMONS to make them not suitable for vegans?! Just noticed this and can't for the life of me fathom wtf pic.twitter.com/YF1LkjY80a

— ☘️🇨🇾Jack Monroe (@BootstrapCook) September 18, 2019