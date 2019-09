Bijna 800.000 werknemers extra kunnen fietsvergoeding krijgen

Het aantal werknemers in België dat recht heeft op een fietsvergoeding, stijgt binnenkort tot ongeveer 2,8 miljoen. Bijna 800.000 van hen zullen voor het eerst recht hebben op zo’n vergoeding, zo berekende de christelijke vakbond ACV. Dat is een gevolg van de sociale akkoorden in twaalf sectoren.

De invoering van een fietsvergoeding stond als aanbeveling in het interprofessioneel akkoord (IPA) dat vakbonden en werkgevers begin dit jaar sloten.

17 cent per kilometer







In twaalf sectoren werd die aanbeveling gevolgd, aldus het ACV vrijdag. Daardoor krijgen binnenkort 793.000 werknemers voor het eerst een vergoeding als zij met de fiets van en naar het werk rijden. De grootste groep nieuwkomers – zowat 470.000 – zit in het grootste paritair comité van het land: het Aanvullend Paritair Comité voor Bedienden (PC 200). Ook in onder meer de metaalindustrie, de textiel- en de voedingsnijverheid wordt een fietsvergoeding ingevoerd. Van de zowat 2 miljoen werknemers die al langer een fietsvergoeding kunnen krijgen, zien er 360.000 de vergoeding verhogen.

Een fietsvergoeding kan oplopen tot 24 cent per kilometer. Gemiddeld zullen de werknemers met een nieuwe of verhoogde fietsvergoeding 17 cent krijgen per kilometer. De premie helpt om kosten voor bijvoorbeeld een helm of herstellingen te dekken. Het ACV is voorstander van eenzelfde systeem voor iedereen. Maar de invoering van een algemene fietsvergoeding voor alle werknemers in de privésector haalde het bij de voorbije IPA-onderhandelingen niet.