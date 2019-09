Area 51: krijgt de Facebookhype een vervolg of sturen de aliens hun kat?

In juni ontstond het als grap bedoelde Facebookevenement ‘Storm Area 51, They Can’t Stop All of Us’. Daarin werd opgeroepen om vandaag de Amerikaanse militaire basis Area 51 te bestormen, waar volgens complottheorieën buitenaardse wezens en ruimteschepen te vinden zijn. En de eerste gegadigden zijn al aangekomen.

Hoewel het evenement op Facebook geannuleerd werd, ondernamen alvast twee personen een poging om de militaire basis binnen te komen, zonder succes. De Nederlandse twintigers Ties Granzier en Govert Sweep werden op 10 september gearresteerd nadat ze het terrein waren binnengedrongen. Hun materiaal werd in beslag genomen en de YouTubers riskeerden een jaar celstraf, maar kwamen er met een boete en enkele dagen in de cel vanaf.

Buitenaardse muziek







Door de grote interesse in het Facebookevenement, werden ook drie andere evenementen op poten gezet. In twee lokale gemeenschappen, Rachel en Hiko, worden ‘Storm Area 51 Basecamp’ en muziekfestival Alienstock georganiseerd. Wat verderop in Las Vegas vindt een door Bud Light gesponsord evenement plaats. Het Basecamp-evenement richt zich op de “true believers“, mensen die echt in buitenaards leven geloven. Dat doen ze door niet alleen muziek, eten en drinken te voorzien, maar ook enkele sprekers uit te nodigen, aldus de New York Times.

Alienstock, dat zich op muziek richt, leek in duigen te vallen toen Matty Roberts, tevens organisator van het geannuleerde Facebookevenement, Facebookvolgers naar het Las Vegas-evenement doorverwees. Dat deed hij volgens de New York Times vanwege onder andere een gebrek aan infrastructuur op zijn festival. Mede-organisator Conny West echter zegt dat Alienstock wel gewoon doorgaat.

Area 51 bestormd

De sheriff van Lincoln County in Nevada bekende dat indien zelfs maar 1% van de Facebookgasten opdaagt, het aantal te hoog zal zijn voor zijn departement. Er zullen 150 agenten en 300 hulpverleners vanuit heel Nevada overgebracht worden, berichtte de Britse openbare omroep BBC. Lincoln County heeft ook al de noodtoestand uitgeroepen. De eerste gegadigden zijn intussen al aangekomen en hebben zelfs tentjes opgezet, maar of de basis daadwerkelijk bestormd wordt, en het bestaan van buitenaards leven bevestigd wordt, blijft afwachten.