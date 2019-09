Amazon schaft 100.000 elektrische busjes aan

De Amerikaanse webwinkelreus Amazon heeft een order geplaatst voor 100.000 elektrische busjes bij maker van elektrische auto’s Rivian. Dat heeft Amazon-topman Jeff Bezos gezegd. De grote bestelling past bij een plan van Amazon om al in 2040 volledig CO2-neutraal te zijn. Eerder mikte het concern daarvoor op 2050.

De 100.000 busjes van Rivian zullen door Amazon gebruikt worden voor de zogeheten ‘laatste mijl’, de daadwerkelijke bezorging bij klanten aan huis. De eerste busjes worden naar verwachting in 2021 geleverd en eind 2022 wil Amazon er al 10.000 rond hebben rijden.

Hernieuwbare bronnen







Rivian is een start-up die een elektrische pick-up in ontwikkeling heeft. Daarvan zijn alleen nog testversies gebouwd. Het nieuwe busje gaat de onderneming speciaal voor Amazon bouwen. De techreus is een van de investeerders in Rivian.

Volgens Amazon wordt momenteel 40% van het energieverbruik van het bedrijf gedekt door van hernieuwbare bronnen.