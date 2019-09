BIZAR. Vrouw wil liefdesbrieven verbranden maar zet appartement in vuur en vlam

Een Amerikaanse vrouw die de liefdesbrieven van haar ex in vuur stak in haar appartement, zal de volgende keer hopelijk twee keer nadenken.

De politie laat weten dat de 19-jarige vrouw een butaan gasbrander gebruikte om de brieven in brand te steken. Nadat de Amerikaanse klaar was met haar ritueel, liet ze de verbrande brieven op haar vloer liggen. Daarna ging ze in een andere kamer een dutje doen. Toen ze enige tijd later wakker werd, zag ze hoe haar tapijt in brand stond.







Brandweermannen konden het vuur snel blussen. Niemand geraakte gewond, al veroorzaakte de brand wel voor 4.000 dollar (3.615 euro) aan schade.