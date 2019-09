WK atletiek – Belgische wereldkampioen krijgt premie van 5.000 euro

Als een Belgische atleet straks in eender welke individuele discipline de wereldtitel verovert in Doha, zal dat hem of haar een premie van 5.000 euro opleveren. Dat heeft de Belgische atletiekfederatie (KBAB) donderdag op een persconferentie in Brussel bekendgemaakt. Het uitzendbureau Tempo Team neemt als partner van de KBAB de premies voor zijn rekening. Een individuele wereldtitel levert altijd 5.000 euro op. Voor een zilveren medaille strijkt de atleet 3.000 euro op. Dat bedrag wordt gehalveerd (1.500 euro) bij een bronzen plak. Voor de estafetteploegen wordt er respectievelijk 10.000, 7.500 en 5.000 euro verdeeld onder de lopers. De bedragen zijn dezelfde als op het voorbije Europees kampioenschap indoor in Glasgow.

“De premies zijn niet zo exuberant als in andere sporten. Maar ze kunnen een klein duwtje in de rug geven en misschien wel extra motiveren”, zegt Eddy Annys, manager bij Tempo Team en met 2m36 ook Belgisch recordhouder in het hoogspringen. Annys maakte van de gelegenheid gebruik om een cheque van 3.000 euro te overhandigen aan Cynthia Bolingo. De Brusselse veroverde op het EK indoor in Glasgow de zilveren medaille op de 400 meter.

De 27 Belgische atleten zullen ondersteund worden door elf coaches, een medische staf van drie personen en topsportverantwoordelijken Frédéric Kimmlingen en Rutger Smith. De delegatieleiders zijn Gery Follens en Thomas Lefebvre, respectievelijk de voorzitters van de Vlaamse en Franstalige atletiekfederatie. Het WK begint op 27 september en eindigt op 6 oktober.

Belgische selectie

. Mannen:

Soufiane Bouchikhi (10.000m), Ben Broeders (polsstokspringen), Ismaël Debjani (1.500m), Thomas De Bock (marathon), Robin Hendrix (5.000m), Isaac Kimeli (1.500m, 5.000m), Philip Milanov (discus), Jonathan Sacoor (400m), Thomas Van der Plaetsen (tienkamp)

Aflossing 4X400m (Dylan Borlée, Kevin Borlée, Alexander Doom, Jonathan Sacoor, Robin Vanderbemden, Julien Watrin)







. Vrouwen:

Hanne Claes (400m horden), Paulien Couckuyt (400m horden), Hanne Maudens (zevenkamp), Claire Orcel (hoogspringen), Fanny Smets (polsstokspringen), Manuela Soccol (marathon), Nafissatou Thiam (zevenkamp), Hanna Vandenbussche (marathon), Anne Zagré (100m horden)

Aflossing 4X400m (Hanne Claes, Paulien Couckuyt, Manon Depuydt, Camille Laus, Liefde Schoemaker, Imke Vervaet)

. Gemengd:

Aflossing 4X400m (Hanne Claes, Manon Depuydt, Camille Laus, Imke Vervaet, Dylan Borlée, Kevin Borlée, Robin Vanderbemden, Julien Watrin)

Bron: Belga