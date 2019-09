Verdreven Tunesische dictator Zine Abidine Ben Ali in ballingschap gestorven

De verdreven dictator Zine Abidine Ben Ali, die gedurende meer dan twee decennia over Tunesië regeerde, is in ballingschap in Saoedi-Arabië gestorven, zo heeft zijn advocaat bekendgemaakt. “De vroegere president is vandaag in Jeddah (Saoedi-Arabië) overleden na een gezondheidsprobleem” zei advocaat Mounir Ben Salha. Ben Ali, 83 jaar oud, bestuurde Tunesië gedurende 23 jaar. Zijn heerschappij werd ontsierd door grootschalige schendingen van mensenrechten en repressie van dissidentie. In 2011 dwong een opstand hem weg te vluchten uit Tunesië en nam hij de wijk naar Saoedi-Arabië.

bron: Belga