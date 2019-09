Topreekshoofd David Goffin gaat meteen onderuit

David Goffin (ATP 14) heeft zich vandaag niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales op het ATP-toernooi in het Franse Metz (hard/524.340 euro). Hij verloor in de tweede ronde van de Spanjaard Pablo Carreno Busta (ATP 62). De 28-jarige Goffin was het eerste reekshoofd en hoefde in de openingsronde niet in actie te komen. Hij verloor na 1 uur en 11 minuten met 6-3 en 6-2 van Carreno Busta. Eind augustus had hij de Spanjaard nog verslagen in de zestiende finales van de US Open. Toen werd het 7-6 (7/5), 7-6 (11/9) en 7-5.

In de kwartfinales speelt Carreno Busta tegen de Sloveen Aljaz Bedene (ATP 76). Die wipte de Fransman Gilles Simon (ATP 37) met 7-6 (11/9) en 6-2.







Naast Goffin, die in 2014 de titel pakte in Metz, stond met Steve Darcis (ATP 182) nog een tweede Belg op de tabel van het Moselle Open. ‘Shark’ verloor maandag in de eerste ronde met twee keer 6-2 van de Spanjaard Fernando Verdasco (ATP 35).

bron: Belga