Standard opent met driepunter na 2-0 zege tegen Vitoria

Standard is de poulefase van de Europa League gestart met een zege. De Luikenaars imponeerden niet echt, maar klopten vandaag in eigen huis het Portugese Vitoria SC met 2-0. In de andere wedstrijd in groep F haalde Arsenal stevig uit bij Eintracht Frankfurt met 0-3. Na een aftastende start, waarin beide teams niet verder kwamen dan enkele halve kansjes, probeerde Standard de partij meer in handen te nemen. Dat lukte niet meteen, ook omdat de Rouches toch woelwater Maxime Lestienne misten, die ziek de wedstrijd moest laten schieten. Met de rust in zicht kwam de thuisploeg dan toch wat opzetten, maar Vitoria-sluitstuk Miguel Silva echt op proef stellen lukte niet.

Vitoria kreeg de eerste grote kans na de koffie. Milinkovic-Savic, die zijn debuut maakte en de voorkeur kreeg op Bodart, hield zijn netten schoon. Standard kwam dan toch voor, toen de bezoekende captain Hanin (66.) een center van Vojvoda in eigen doel devieerde. Bastien liet even nadien de 2-0 liggen, oog in oog met Miguel Silva. Aan de overkant bleef het wel opletten, en Milinkovic-Savic hield de thuisploeg met een kopbalsave overeind. Preud’homme wilde de nul vasthouden en bracht verdediger Zinho Vanheusden, die na een lange blessure zijn comeback vierde. Standard hield stand, en in de slotfase nam Paul-José Mpoku (90.+1) met de 2-0 alle twijfel weg.







Arsenal klom in Frankfurt op voorsprong, toen een trap van Willock (38.) afweek en binnenvloog. In de slotfase diepten de Engelsen de kloof verder uit. Saka (85.) en Aubameyang (88.) zorgden voor de 0-3 eindstand. Thuisspeler Kohr liep even voordien tegen zijn tweede geel aan.

Op de tweede speeldag, op 3 oktober, trekt Standard naar Londen voor een clash met Arsenal. Vitoria ontvangt in zijn eerste thuismatch Frankfurt.

bron: Belga