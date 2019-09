“Sp.a heeft nood aan vernieuwing”

“Ik denk dat de partij nood heeft aan vernieuwing en ik denk niet dat die per se van John (Crombez, red.) zou moeten komen. Niettegenstaande hij wel de man is die ervoor heeft gezorgd dat bijvoorbeeld mensen als Connor Rousseau hun kans hebben gekregen.” Dat zei Kamerlid Joris Vandenbroucke van sp.a bij Villa Politica op Eén. Vandenbroucke is zelf geen kandidaat om partijvoorzitter te worden. Conner Rousseau, de 26-jarige fractieleider in het Vlaams Parlement, stelt zich kandidaat om sp.a te gaan leiden. Voorlopig zijn hij en de 33-jarige Hannes De Reu uit Gent de enige kandidaten.

“Ik ben aangenaam verrast door zijn kandidatuur, het siert hem dat hij zo ambitieus is”, reageerde Vandenbroucke. Volgens hem wordt Rousseau niet voor de leeuwen gegooid. “Het is iemand die sterk in zijn schoenen staat en zelf de stap zet. Hij wil werk maken van gedeeld leiderschap. Ik zou het fijn vinden mocht ik ook geraadpleegd worden.”







Dat gedeelde leiderschap is voor het Kamerlid de juiste richting voor de partij. Militanten moeten meer inspraak krijgen en de partij moet naar een principe van ‘one man, one vote’, vindt hij.

bron: Belga