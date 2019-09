Slachtoffer nieuwe schietpartij in Amsterdam is oud-voetbalprof van onder andere Antwerp

De man die gisterenavond bij een brandweerkazerne in Amsterdam is geliquideerd, is de Surinaams-Nederlandse oud-profvoetballer Kelvin Maynard (32). Dat bevestigt de politie van Amsterdam. Hij speelde onder andere bij de Belgische ploeg Antwerp. Een politiewoordvoerster kon niet zeggen of hij een bekende is van politie en justitie.

Maynard werd gisteren onder vuur genomen toen hij in zijn auto reed op de Langbroekdreef in Amsterdam Zuidoost. Dat gebeurde volgens getuigen door twee mannen op een motorscooter.

Maynard kwam onder meer uit voor FC Volendam, FC Emmen en Antwerp FC. Dit seizoen speelde hij bij de amateurclub Alphense Boys. Die club reageert geschokt op het overlijden van de voetballer.







Vanavond is er een besloten bijeenkomst met de spelersgroep en de staf van de Alphense Boys. De uitwedstrijd tegen Hollandia die voor zaterdagavond gepland stond, gaat niet door. “Ons diepste medeleven gaat uit naar de vrouw en kinderen van Kelvin, zijn familie en vrienden”, aldus de club op de website.

Gisterenochtend vond in Amsterdam ook al een schietpartij plaats, waarbij advocaat Derk Wiersum om het leven kwam. Hij stond kroongetuige Nabil B. bij in het grote liquidatieproces “Marengo”.

Volgens de politiewoordvoerster is er vooralsnog geen verband met de liquidatie van de advocaat.

Bron: Belga