Sander Gille en Joran Vliegen naar halve finales

Sander Gille en Joran Vliegen hebben zich geplaatst voor de halve finales van het dubbelspel op het ATP-toernooi in het Russische Sint-Petersburg (hard/1,18 miljoen dollar). Onze landgenoten, tweede reekshoofden in de tsarenstad, haalden het in de kwartfinales in twee sets (twee keer 6-4 na iets meer dan een uur) van de Fransman Adrian Mannarino en de Monegask Hugo Nys.

In de halve finales nemen Gille en Vliegen het op tegen de winnaars van het duel tussen de Italianen Matteo Berrettini en Simone Bolelli, en de Deen Frederik Nielsen en de Duitser Tim Puetz.







De Belgen zijn aan hun beste seizoen ooit bezig. Deze zomer boekte het Davis Cup-duo zijn eerste successen op de ATP Tour. Ze zegevierden in juli in het Zweedse Båstad en het Zwitserse Gstaad. Begin augustus waren ze verliezend finalist in het Oostenrijkse Kitzbühel.

Bron: Belga