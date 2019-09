Rustige nacht na gelijkspel Club Brugge-Galatasaray

Na afloop van de Champions Leaguewedstrijd tussen Club Brugge en Galatasaray bleef het rustig in de Brugse binnenstad en rond het stadion. In de aanloop naar de voetbalwedstrijd gisteren werden een dertigtal Turkse supporters met knuppels opgepakt. Na de wedstrijd werd niemand meer opgepakt. “Er waren geen rellen of schermutselingen. Alles was heel rustig na de match”, zegt Lien Depoorter, woordvoerster van politie Brugge. Eerder op de dag werden voor de match een 30-tal Turkse supporters opgepakt. Die supporters hadden geen geldig ticket bij voor de wedstrijd en waren in het bezit van knuppels en Bengaals vuur. Ze werden bestuurlijk aangehouden tot na de match.

Zoals vooraf aangekondigd, hield de politie van Brugge strenge controles in de aanloop naar de wedstrijd. De schrik zat er goed in na de rellen van 2002 toen beide ploegen al eens tegen elkaar speelden. De politie nam strenge maatregelen maar het bleef de hele nacht zeer rustig na het gelijkspel van Club Brugge en Galatasaray. De supporters werden vrij snel na de match onder politiebegeleiding richting de snelweg geleid.







bron: Belga