Onlineverkoop doet inbeslagnames namaakgoederen pieken

Het aantal namaakgoederen dat door de Europese douanediensten aan de buitengrenzen van de EU tegengehouden wordt, is tussen 2017 en 2018 met een vijfde gestegen. Het totale aantal in beslag genomen zendingen steeg van 57.433 naar 69.354 (+21 procent). Dat is vooral toe te schrijven aan de vele pakketjes die per koerier of per post verzonden worden, zo blijkt vandaag uit cijfers die verzameld werden door de Europese Commissie. Ondanks de stijging van het aantal inbeslagnames, zijn er in 2018 minder goederen tegengehouden dan in 2017. De bijna 70.000 inbeslagnames waren goed voor 26,7 miljoen artikelen die een inbreuk vormden op in Europa geldende intellectuele-eigendomsrechten, goed voor een straatwaarde van 740 miljoen euro. Een jaar eerder ging het om 31,4 miljoen artikelen, verdeeld over ruim 57.000 inbeslagnames.

Maar liefst 84 procent van alle inbeslagnames heeft betrekking op bestellingen die per koerier of per post verstuurd worden. Zulke koerierdiensten leveren vooral schoenen, kleding, tassen, uurwerken en andere zaken die via onlineverkoop in omloop worden gebracht. Maar inbeslagnames van zendingen die via de havens Europa binnenkomen, zijn nog altijd goed voor het grootste aantal artikelen.







Sigaretten waren in 2018 goed voor 15 procent van alle tegengehouden producten, gevolgd door speelgoed (14 procent), verpakkingsmateriaal (9 procent), labels, etiketten en stickers (9 procent) en kleding (8 procent). Meer dan de helft van de goederen die een inbreuk vormden op de intellectuele-eigendomsrechten, was afkomstig uit China (50,55 procent). Daarna volgen Bosnië en Herzegovina (9,66 procent) en Hongkong (9,43 procent).

In België werden vorig jaar 12.076 inbeslagnames gedaan, 12 procent minder dan twee jaar geleden (13.786). Het aantal artikelen dat in ons land tegengehouden werd, steeg wel met 35 procent, van 966.155 naar 1.307.944.

bron: Belga