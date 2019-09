Netanyahu roept op tot eenheidsregering in Israël

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu roept op tot de vorming van een regering van nationale eenheid, nu de tweede parlementsverkiezingen dit jaar in Israël geen duidelijke winnaar hebben opgeleverd. Uit de resultaten blijkt tot dusver dat hij noch zijn belangrijkste opponent Benny Gantz, gewezen opperbevelhebber van het leger en leider van zijn partij Blauw-Wit, in staat zullen zijn een regering te vormen. “Tijdens de verkiezingen riep ik op tot de oprichting van een rechtse regering. Helaas tonen de verkiezingsresultaten dat dit niet mogelijk is”, aldus Netanyahu. “Het volk besliste niet tussen de twee kampen.” Volgens hem is er geen andere keuze dan de vorming van een eenheidsregering. Hij riep Gantz dan ook op tot een ontmoeting later vandaag.

Netanyahu zei ook gekant te zijn tegen een derde verkiezing. Bij de parlementsverkiezingen van 9 april slaagden Netanyahu en zijn Likoed-partij en nadien Gantz er niet in een regering te vormen binnen de maximumtermijn.







Bron: Belga