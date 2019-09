Iran haalt uit naar Amerikaanse sancties

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Mohammad Javad Zarif heeft de aankondigde nieuwe Amerikaanse sancties tegen Teheran scherp veroordeeld. De Amerikaanse president Donald Trump had het ministerie van Financiën opgedragen de sancties tegen Iran gevoelig te verhogen, na de droneaanval op Saoedische olie-infrastructuur. Saoedi-Arabië en de VS houden daarvoor Iran verantwoordelijk. Het is niet onmiddellijk duidelijk welke specifieke acties Trump heeft bevolen. Op Twitter omschreef Zarif de beslissing weliswaar als “economisch terrorisme, illegaal en onmenselijk”. Teheran ontkent ook maar enige betrokkenheid bij de aanvallen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, noemde die een oorlogsdaad van Iran.

Washington stapte uit het akkoord over het Iraanse nucleaire programma, dat in 2015 was gesloten tussen Iran en de wereldmachten. Sindsdien voert Washington een campagne van “maximale druk” op het land.







De spanningen namen deze week toe na een aanval op grote Saoedische olie-installaties, opgeëist door de Houthi-rebellen in Jemen, die met Iran gelieerd zijn. Volens de Saoedi’s ging het om een combinatie van drones en raketten die bij de aanval werden gebruikt.

Bron: Belga