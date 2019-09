Geliquideerde Maynard is bekende van politie

De voormalige profvoetballer Kelvin Maynard die woensdagavond in Amsterdam werd doodgeschoten, stond bekend bij de Nederlandse politie. Een woordvoerster bevestigde dat hij voorkomt in de systemen. Wat hij op zijn kerfstok had, kon ze niet zeggen. De 32-jarige Maynard werd doodgeschoten in een auto op de Langbroekdreef. Volgens de zegsvrouw werd hij vermoedelijk al achtervolgd vanaf het Wethouder De Roosplein in de richting van de Valburgdreef, waarop de rit eindigde op de plek waar het slachtoffer met zijn voertuig tegen de gevel van een brandweerkazerne belandde.

Twee verdachten gingen er op een zwarte scooter vandoor. Volgens de politie is er vooralsnog geen verband met de liquidatie van advocaat Derk Wiersum eerder op de dag.







Maynard kwam onder meer uit voor FC Volendam, FC Emmen en Antwerp FC. Dit seizoen speelde hij bij de amateurclub Alphense Boys. Die club reageert geschokt op het overlijden van de voetballer.

Bron: Belga